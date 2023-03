Se ne è andato il portiere biancorosso del secolo. Piero Tappani è mancato ieri mattina a 82 anni, con lui se ne va un pezzo di storia del Piacenza Calcio, la cui porta aveva difeso per quattro stagioni, dal 1962 al 1966. In occasione dei cento anni della società, festeggiati nel 2019, Tappani fu eletto come portiere del centenario dai tifosi biancorossi.

Tappani era sceso in campo con il Piacenza 112 volte, due stagioni in Serie D e altrettante in Serie C. L’apice all’ombra del Gotico lo toccò nel 1963-64, quando nell’arco di un intero campionato la sua porta fu trafitta solo 15 volte, un risultato che gli fece guadagnare l’appellativo di “saracinesca”.

IL RICORDO SU LIBERTÀ