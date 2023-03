Motonautica, dopo 23 anni il campione Alex Cremona si ferma: “Problemi di salute”

Alex Cremona si deve fermare: dopo 23 anni di grandi emozioni il campione piacentino di motonautica fa sapere che non potrà partecipare alla stagione agonistica 2023 per un problema di salute.

“Non è facile accettarlo – spiega – ma devo fermarmi. Dopo 23 anni di attività non potrò essere al via della stagione 2023 perché alla fine dell’anno scorso, dopo alcuni accertamenti medici di routine, sono emerse delle problematiche al cuore. In pratica mi hanno impiantato un defibrillatore, di quelli sotto pelle, che mi permette di vivere, ma non attualmente di fare attività sportiva agonistica. I miei programmi sono dunque cambiati, peccato perché avevo ancora obiettivi importanti da raggiungere e mi stavo preparando bene a questa stagione che sta per iniziare”.

C’è speranza che non sia uno stop definitivo? “Vedremo se ci sarà una soluzione per poter tornare ad avere l’idoneità per gareggiare. Comunque – prosegue Cremona – la motonautica è uno sport che amo, farà sempre parte della mia vita e in questa stagione sarò comunque operativo vicino al mio team. Io sono un combattente, non mollo”.