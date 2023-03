Alle 20.30 riparte Zona Sport: tennis, ginnastica artistica e duathlon su Telelibertà

Tennis, ginnastica artistica e duathlon saranno al centro della prima puntata della nuova stagione di Zona Sport. Il format di Telelibertà, diventato un classico negli anni passati, torna finalmente questa sera alle ore 20.30 con una nuova veste per dare spazio a tutte le discipline sportive e ai migliori talenti del panorama piacentino.

A condurla sarà il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, con diversi ospiti in studio. La prima parte sarà dedicata al Tennis Club Borgotrebbia, una delle realtà più interessanti a livello provinciale, che in questi anni è riuscita a salire in Serie B2 con la squadra maschile. A presentarla sarà la presidente Silvana Pagani, che avrà al proprio fianco due dei giovani emergenti del vivaio, Vittoria Canevari e Luca Galazzetti.

Nella seconda parte sarà invece protagonista la società Acrobatic Fitness con le sue eccellenze, su tutte la squadra di ginnastica artistica che è impegnata nel campionato di Serie A2: ce ne parleranno il coordinatore Daniele Bavagnoli, Elaine Sanchez, tecnico della squadra, e Isotta Grandi, responsabile tecnico dell’Acrobatic.

Nella terza e ultima parte del programma spazio alla società Piacenza Triathlon Vittorino con il presidente Stefano Bettini che anticiperà il duathlon “La Primogenita” in programma a Piacenza il prossimo 26 marzo, insieme a Patrizia Dorsi, campionessa italiana ai recenti campionati di duathlon MTB su distanza sprint.