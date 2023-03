Gas Sales, domani scattano i playoff scudetto: su Libertà inserto speciale di 12 pagine

Mettetevi comodi e allacciate le cinture: è tempo di playoff scudetto.

Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza l’avventura verso il titolo italiano si apre domani alle 18, non in un palazzetto qualsiasi ma al PalaPanini di Modena, “Tempio del volley” pronto ad ospitare gara 1 di questo avvincente quarto di finale.

I biancorossi si presentano alla griglia di partenza con alle spalle una stagione sulle montagne russe, tra continui pit-stop e ripartenze “a tutto gas”, sconfitte inaspettate ma allo stesso tempo gioie straordinarie, con un epilogo ancora tutto da scrivere. Adesso è arrivato il momento di lasciare da parte una volta per tutte l’altalena: la Gas Sales sarà davvero diventata grande? Lo vedremo già da domani a Modena.

