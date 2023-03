Bakery Piacenza, nel mirino c’è la terza vittoria consecutiva: si va ad Imola

Terza vittoria consecutiva nel mirino per la Bakery, che oggi imboccherà l’A14 in direzione Romagna per fare tappa al PalaRuggi di Imola, dove alle 18 sfiderà l’Andrea Costa, una delle deu formazioni della cittadina. I biancorossi arrivano dalle belle vittorie casalinghe nel derby contro Fiorenzuola e contro il Fabriano, terza forza del girone C di serie B maschile. Ora, dopo il week end di sosta legato alla Coppa Italia, il ritorno in campo, con il tris nel mirino, sebbene con un impegno esterno.

In classifica, la Bakery occupa il quarto posto con 24 punti (score di 12 vittorie e 9 sconfitte) a braccetto con la Luciana Mosconi Ancona, mentre l’Andrea Costa Imola è undicesima con 18 punti (9 successi e 11 passi falsi), a -2 dai “cugini” della Virtus Imola e da Senigallia. All’andata, lo scorso 20 novembre al PalaFranzanti la Bakery la spuntò 64-61, trascinata dai 25 punti di Simone Angelucci.