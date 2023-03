Gas Sales, oggi gara 1 dei quarti di finale: al PalaPanini di Modena scattano i playoff

Una parata di campioni, un parterre di stelle e uno incrocio più che mai incerto. In poche parole: spettacolo assicurato. La sfida di oggi al PalaPanini (fischio d’inizio alle 18 con diretta su volleyballworld.tv) darà il via ai playoff scudetto della Gas Sales Bluenergy Piacenza, pronta ad affrontare nel primo round dei quarti di finale – una serie al meglio delle cinque gare – gli avversari della Valsa Group Modena.

Nel “Tempio del volley” si affronteranno la terza e la sesta classificata al termine della regular season, gialloblù contro biancorossi, un match che attirerà nel palazzetto modenese oltre 4mila spettatori (tra cui 85 “agguerritissimi Lupi Biancorossi”).

Stati d’animo ben diversi in campo oggi pomeriggio: la Gas Sales è reduce dall’eliminazione in Coppa Cev per mano di Roeselare, Modena ha invece conquistato la finale della manifestazione. Per Piacenza l’obiettivo è trasformare la delusione di questa uscita di scena europea in una carica in più, con l’intento di partire con il piede giusto in questa “mini-maratona” che proseguirà mercoledì prossimo al PalabancaSport con gara 2. Modena, in quanto terza classificata al termine della stagione regolare, ha acquisito il diritto di giocare in casa la prima, la terza ed eventualmente la quinta gara di questi quarti di finale. I padroni di casa hanno vinto 8 degli 11 precedenti tra le due squadre, compresi i due match della regular season, con i club che si incrociano per la prima volta nei playoff scudetto. Questa avventura verso il titolo di campionessa d’Italia rappresenta per la squadra di Massimo Botti (che neanche un mese fa a Roma è riuscita ad alzare al cielo la Coppa Italia) l’occasione di dimostrare a sé stessa di essere definitivamente maturata, riproponendo – questa volta su più partite – quella pallavolo di altissimo livello mandata in campo al PalaEur.

I SESTETTI – Formazioni delle grandi occasioni per Piacenza, pronta a scendere in campo con la diagonale composta da Brizard e Romanò, la coppia Leal-Lucarelli in banda, Simon e Caneschi centrali e Scanferla libero.

Miglior formazioni possibile anche per Modena, che con ogni probabilità si schiererà con Bruno al palleggio, Lagumdzija opposto, Rinaldi e Nagepth schiacciatori, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rossini libero.