Piace, ora o mai più: alle 14.30 al Garilli con il Lecco è davvero l’ultima spiaggia

Ora o mai più, non ci sono alternative alla vittoria. Si trova ormai con un piede e mezzo nel baratro il Piacenza Calcio, che a sei giornate dalla fine del campionato è in ultima posizione nel girone A di Serie C con quattro punti da recuperare sulla Triestina penultima della classe. Sembra un’impresa disperata, ma dalla loro i biancorossi hanno il fattore campo, con quattro incontri da disputare allo stadio “Garilli” che, grazie alle iniziative promozionali della società, può contare su un numero di tifosi più numeroso rispetto alle ultime gare. La prima occasione da non fallire sarà però una prova ostica per Cesarini e compagni, che questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 14.30, affronteranno il Lecco, quarto in classifica e intenzionato a giocarsi le primissime posizioni in questo scorcio finale di stagione.

Le probabili formazioni

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Masetti, Nava; Munari, Suljic, Giorno, Gonzi, Rizza; Cesarini, Morra.

A disposizione: Tintori, Nocchi, Parisi, Vianni, Cosenza, Capoferri, Palazzolo, Chierico, Luppi, Plescia, Zunno. All. Abbate.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore, Zuccon, Ardizzone, Ilari, Giudici; Pinzauti, Buso.

A disposizione: Stucchi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Girelli, Zampataro, Cusumano, Bianconi, Bunino, Mangni, Galli. All. Foschi.

Arbitro: Galipò (Firenze), assistenti Cerilli (Latina) e Tempestilli (Roma 2), quarto ufficiale Orazietti (Nichelino)