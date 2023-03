Due squadre e due crisi a Zona Calcio. Piccinini: “Settimana chiave”

Due squadre e due crisi conclamate. Una, quella del Piacenza, che ha preso avvio sin dalla prima giornata della stagione, l’altra che vede coinvolto un Fiorenzuola che, da un clamoroso ritmo-promozione, si ritrova ora implicata nella lotta per la sopravvivenza. Temi caldissimi che, a Zona Calcio, sono stati sviscerati con il contributo degli opinionisti e di Gabriele Piccini, centrocampista del Fiorenzuola.

“Al contrario di quanto accaduto a gennaio, quando la squadra ha fatto registrare un deciso calo, anche fisico, ora il gruppo è vivo e ci apprestiamo a vivere la settimana più importante della stagione: ad Alessandria andremo a caccia dei tre punti per metterci in sicurezza. Lo faremo senza snaturare il nostro modo di interpretare il calcio: lo abbiamo fatto al cospetto di Reggiana e Cesena, non lo faremo nemmeno domenica prossima”.

Proprietà del Pisa, il giocatore rossonero ha spiegato come “sarebbe un sogno se la squadra di D’Angelo centrasse il salto in massima serie”. Nessun biancorosso ha invece preso parte alla diretta condotta da Giulia Urbani e Michele Rancati. Sono invece intervenuti, come di consueto, protagonisti del calcio dilettantistico: Emiliano Boselli e Giovanni Lisoni, allenatore e presidente della Podenzanese, Terza Categoria, sono stati protagonisti della seconda parte della trasmissione che andrà ancora in onda lunedì prossimo.