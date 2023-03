Il Karate Piacenza Farnesiana fa il pieno di medaglie all’Open di Toscana

Al Palagolfo di Follonica si è tenuto il XX° Open di Toscana Fijlkam, al quale hanno preso parte sei atleti del Karate Piacenza Farnesiana guidati dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dell’istruttore Pier Paolo Cagnoni.

Alla prestigiosa competizione hanno partecipato 1.800 atleti provenienti da tutta Italia in rappresentanza di 257 società.

Grandiosa prestazione per Eva Dallavalle, medaglia d’oro nella categoria Under 14 –54 chili che ha sostenuto 5 incontri e ha battuto tutte le agguerrite avversarie fra le quali figurava anche la vice campionessa d’Italia 2022. L’atleta piacentina ha già vinto numerose gare nazionali ed internazionali e dimostra di essere un autentico talento del karate agonistico.

Medaglia d’argento per Mattia Bongiorni nella categoria Under 14 +55 Kg con 58 atleti partecipanti. Il portacolori piacentino già vice campione d’Italia 2021 e campione d’Italia 2022 (categoria -61kg) viene fermato di misura dal campione italiano 2022 della categoria -68 kg, ma nei sei incontri disputati ha dimostrato tecnica, tattica e doti da autentico fuoriclasse.

Gaia Granelli si è classificata al quinto posto nella categoria Under 14 -47Kg con 5 incontri e battendo anche la campionessa d’Italia anno 2022. L’atleta già campionessa regionale anno 2022 ha vinto la selezione regionale 2022 per il trofeo nazionale CONI e ne è stata portacolori del Team Emilia-Romagna.

Tutte e tre gli atleti sono convocati, insieme ad altri atleti del Karate Piacenza Farnesiana, al raduno della nazionale azzurra giovanile che si terrà dal 6 all’8 aprile 2023 a Riccione.

Nella stessa giornata si è tenuta la 13° edizione del Trofeo Lombardia Csen alla quale hanno partecipato altri sei atleti del Karate Piacenza Farnesiana.

Flavio Ghilardotti medaglia d’oro nella categoria Senior -67 Kg non subendo neanche una tecnica nei tre incontri disputati vincendo per otto a zero, sei a zero e cinque a zero. Anche la sorella Angelica Ghilardotti nella categoria Senior -61kg ha conquistato la medaglia d’oro dimostrando potenza e determinazione.

L’atleta piacentina è pluricampionessa FIijlkam in quanto è campionessa d’Italia 2021 e vice campionessa d’Italia 2022 e inoltre ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani a squadre 2022.

Nicole Longeri nella categoria cadette -54 kg si è aggiudicata il gradino più alto del podio e nella stessa categoria Maristella Salvo ha conquistato la medaglia di bronzo.

Anche Lorenzo Centonze nella categoria cadetti -57kg ha conquistato la medaglia d’oro e medaglia d’argento nella categoria cadetti -68 kg per Amedeo Pizzamiglio.

Sempre a Gerenzano per il minikarate risultati soddisfacenti per Activity Club del Maestro Daniele Rillosi: Noemi Vitan categoria Bambini cinture gialle/arancio medaglia d’oro palloncino e medaglia d’oro percorso, Lorenzo Li Sacchi categoria Bambini cinture gialla/arancio medaglia di bronzo palloncino,

Sofareli Vittoria categoria Ragazzi cintura verde/blu medaglia d’argento palloncino e medaglia di bronzo Kata, Francesca Frasca categoria ragazzi gialla/arancio medaglia di bronzo palloncino. Prossimi impegni del Karate Piacenza Farnesiana sono i campionati italiani centri tecnici regionali che si terranno a Roma presso il Centro Olimpico Federale di Ostia ove l’atleta Flavio Ghilardotti rappresenterà l’Emilia Romagna in questa prestigiosa gara.

La società piacentina è al 17° posto nella classifica 2022 su 1250 società di tutta Italia e sta organizzando la fase regionale dei campionati italiani esordienti 2023 che si terrà il 16 aprile 2023 a Piacenza al palazzetto dello sport di via Alberici.