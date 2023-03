Gas Sales, Botti ci crede: “Una piazza come Piacenza merita la finale scudetto”

“Una piazza come Piacenza merita la finale scudetto”. È carico a mille per la partita di domani sera Massimo Botti, il coach della Gas Sales si è espresso così ieri sera a “Volley Piacenza #atuttogas”, programma andato in onda su Telelibertà. Ospiti insieme a Botti anche il preparatore atletico della squadra Davide Grigoletto e il responsabile del settore giovanile Francesco Di Leo.

Primo step per i biancorossi è dimenticare la partita persa all’andata con Modena. “Inutile piangere sul latte versato – ha detto Botti – in una partita così intensa capita di non riuscire a sfruttare tutte le occasioni e sono stati bravi loro a spuntarla. Noi siamo stati troppo timidi e soprattutto al servizio non siamo stati capaci di metterli in difficoltà. Abbiamo perso al tie break anche in Coppa, ma le due situazioni sono differenti, la nostra fortuna è che si rigioca subito perché vogliamo rifarci, avremo dalla nostra i Lupi Biancorossi che si fanno sempre sentire, il loro sostegno sarà fondamentale. Da parte di Modena mi aspetto qualche cambiamento tattico nelle scelte di Bruno, ma loro saranno sempre la solita squadra temibile trascinata da Ngapeth, io voglio vedere una squadra aggressiva e che metterà tanta intensità, meritiamo di andare avanti per la piazza che è Piacenza”.

Bilancio di questa stagione? “Per farlo attendo la fine – la risposta del coach – vivo questa avventura con grande tranquillità. Rinnovo? Ci siamo trovati lunedì e sono sicuro che troveremo un accordo, io mi auguro di chiudere il discorso, in caso di esito positivo si può pensare al futuro soprattutto sul fronte del mercato”.

Buone notizie dall’infermeria, come ha confermato Grigoletto, a parte Simon e Leal non proprio al 100 % “i ragazzi stanno bene e sono abituati ad affrontare queste partite, tutti fortemente motivati a ribaltare la qualificazione. La Coppa Italia è stata un bel momento perché venivamo da un periodo complicato, ci ha dato grande fiducia in noi stessi anche per questo finale di stagione”.

Infine, focus sulle squadre giovanili che hanno regalato gioie alla società, l’ultima in ordine di tempo l’under 13 3×3 che ha vinto il campionato territoriale. “È stata una bella domenica per l’under 13 – ha spiegato Di Leo – così come era stata in precedenza la vittoria dei ragazzi dell’under 19, entrambi campioni territoriali. L’under 19 ora andrà alle fasi regionali e il livello si alzerà. Il progetto giovanile è nuovo, ma qualcuno si è già avvicinato alla prima squadra ed è una bella soddisfazione”.