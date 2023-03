Gas Sales, stasera gara 2 con Modena va affrontata come una finalissima

Sulla carta non è una sfida da dentro o fuori, di fatto è come se lo fosse.

Va letto in questo modo il secondo atto della serie quarti di finale playoff in programma questa sera al PalabancaSport, dove la Gas Sales Bluenergy Piacenza – reduce dalla sconfitta al tie-break in gara 1 – affronterà alle 20.30 Modena (diretta su volleyballworld.tv). Una gara da non fallire per i biancorossi, obbligati a vincere per pareggiare i conti e assicurarsi quanto meno la certezza di arrivare fino a gara 4 (si giocherebbe in casa). Un nuovo passo falso metterebbe invece la squadra di Massimo Botti con le spalle al muro, costringendola a vincere le restanti tre partite per proseguire il suo percorso verso il tricolore ed evitare così di piombare nel “gironcino” dei playoff per il quinto posto.

Domenica scorsa, al PalaPanini, Simon e compagni hanno pagato dazio per non aver sfruttato al meglio diverse occasioni in contrattacco (specialmente nel terzo set, poi perso), ma soprattutto durante il tie-break, quando Piacenza – avanti 5-1 – si è fatta rimontare sino all’epilogo finale.

Ma il bello dei playoff è proprio questo: in ogni gara si riparte da zero, il passato – compreso il risultato maturato tre giorni prima – si azzera, spalancando la porta verso nuovi orizzonti. Per il momento, tuttavia, il campo parla chiaro: Modena quest’anno si è aggiudicata tutti e tre gli incroci con Piacenza, andata e ritorno in regular season e domenica anche il primo round dei quarti di finale. Questo significa che per dimostrare davvero di essere la squadra ammirata a Roma, in quella trionfale Final Four di Coppa Italia, la Gas Sales non può più di accontentarsi di qualche fiammata qua e là, di qualche sprazzo di bel gioco intervallato da momenti di blackout assoluto. In poche parole, non è più sufficiente la consapevolezza di potercela fare solo perché in squadra ci sono campioni del calibro di Leal, Lucarelli e Simon, tanto per citarne alcuni. Per arrivare in finale scudetto, il più importante tra gli obiettivi stagionali fissati dalla società a inizio stagione, è necessario un livello di maturazione che – ad oggi – non è ancora stato del tutto raggiunto. Ma la crescita passa anche da sfide come quelle di stasera, dove la mentalità del gruppo deve far sì che le qualità tecniche dei singoli campioni possano esprimersi al meglio. Per la prima volta nella sua giovane storia, il club ha la possibilità di volare in semifinale scudetto da protagonista: è giunto il momento di tirare fuori qualcosa in più.

Dal punto di vista tecnico, c’è poco da aggiungere a quanto detto al termine di gara 1: Piacenza (regina degli ace nella stagione regolare con 164 punti diretti realizzati in 22 giornate) deve tornare a far valere la propria qualità a servizio, che domenica si è vista solo a corrente alternata. Oltre alla già citata fase di contrattacco, la squadra di Botti dovrà gestire al meglio le situazioni che si verranno a creare nelle fasi cruciali dei vari set, i quali si preannunciano tirati e combattuti sino all’ultimo pallone. Per farlo è necessaria una grande ricezione (Scanferla e Lucarelli, preparatevi agli straordinari su Lagumdzija e Ngapeth), ma soprattutto una distribuzione di palla da parte di capitan Brizard pressoché perfetta: il duello a distanza con Bruno (all’andata magistrale nel far “ballare la samba” ai compagni) è pronto ad arricchirsi di un nuovo – e si spera anche entusiasmante – capitolo.