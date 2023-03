Da Pianeta Padel Piacenza fondi e lezioni per il Centro socio occupazionale

Il padel, disciplina sportiva continuamente in crescita può anche essere opportunità di solidarietà. Lo dimostra l’esempio di Pianeta Padel Piacenza, l’associazione sportiva e di promozione sociale che durante il torneo regionale “Azimut Open” ha avviato una raccolta fondi a favore del gruppo dei ragazzi disabili del Centro socio-occupazionale (Cso) dei Comuni di Rivergaro e Gossolengo gestito da Eureka cooperativa Sociale ETS.

Cinquecento euro è stato il frutto della generosità dei partecipanti e di chi ha voluto contribuire con offerte libere, tra cui l’associazione genitori A.Gen.F.i. Collaborazione tra realtà locali per creare una rete che possa concretamente educare e far crescere i ragazzi e tutta la comunità. Pianet Padel è un esempio anche in questo caso perché da novembre 2021 ospita gratuitamente, due volte la settimana, i ragazzi del Cso dei Comuni di Rivergaro e Gossolengo, offrendo loro lezioni.

