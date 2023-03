Nel derby tra Piacebaskin e Assigeco vince l’inclusione. Ora via ai playoff

Non è voluta mancare nemmeno il sindaco Katia Tarasconi, nel chiudere un pomeriggio speciale di sport e divertimento. Alla palestra della scuola di San Lazzaro, sono stati gli ospiti del Piacebaskin a conquistare il “derby” di baskin (basket integrato fra normodotati e disabili, senza distinzioni fra uomini e donne) contro i cugini dell’Assigeco Baskin.

Dopo una prima fase di grande equilibrio, la squadra di mister Righi e del presidente Vento ha preso il largo fino al punteggio finale di 106-50. Delusione comunque contenuta per i ragazzi del tecnico Cigoli dall’altra parte, che nonostante la sconfitta hanno aspettato gli avversari per complimentarsi e per poi scattare una foto tutti insieme, anche con lo stesso primo cittadino di Piacenza.

Chiusa la stagione regolare dopo questa sfida, entrambe le compagini biancorosse sono ora attese dai playoff del campionato Lombardia Nord, al via nell’ultima settimana del mese di aprile.