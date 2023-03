Da un lato la speranza, dall’altro il precipizio. La Gas Sales Bluenergy Piacenza si trova in bilico su una fune acrobatica. Non ci sono alternative: oggi alle 17 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv), in un PalaPanini che si preannuncia sold-out, la Gas Sales Bluenergy Piacenza dovrà centrare a tutti i costi il successo nel terzo round della serie playoff contro Modena, dopo aver perso al tie-break – tra una marea di rimpianti – i primi due incroci di questi quarti di finale.

Il sogno scudetto, con tanto di partecipazione alla prossima Champions League, è appeso a un filo: la squadra di Massimo Botti, ad un passo dalla “retrocessione” nei playoff di Challenge Cup (in programma dal 16 aprile), si vede costretta a vincere nel Tempio del Volley per poi ripetersi anche nelle due sfide successive. Un’impresa difficile ma non impossibile, a patto però di vedere in campo una Gas Sales diversa – più cinica, attenta e concreta – rispetto a quella delle precedenti uscite.

Con la vittoria della Coppa Italia – che sembrava aver spazzato via i dubbi e le incertezze della regular season – Piacenza è (ri)precipitata nel baratro dei rimpianti. Prima l’eliminazione in semifinale di Coppa Cev per mano di Roeselare (avversario di ben altra caratura rispetto ai biancorossi), poi i due tie-break persi contro la squadra di Andrea Giani. Al termine di una traversata in mare aperto e con le vele scosse da venti impetuosi al pari di un’autentica tempesta, Piacenza è approdata all’ultima spiaggia: l’ultima chiamata per una squadra che ora deve solo dimostrare chi è veramente.

“Dopo due sfide sul filo dell’equilibrio – spiega il tecnico biancorosso – mi attendo un’altra gara dello stesso tipo, che si deciderà per uno o due palloni. Dobbiamo cercare di togliere ai nostri avversari quei due palloni e farli nostri, non esistono alternative. Certo, non siamo i favoriti in questa serie ma intanto focalizziamoci sulla gara di oggi: ragionare a lungo termine non ci aiuta. La testa deve rimanere sintonizzata esclusivamente sulla sfida odierna, meglio ancora sul prossimo set e sui prossimi punti che ci attendono. Dovremo essere bravi a difendere qualche pallone in più dei nostri avversari”.

Modena, d’altro canto, si ritrova con ben tre match point per chiudere la serie e volare così in semifinale. I gialloblù, che oggi potranno contare sulla spinta dei 5mila tifosi del PalaPanini, hanno dimostrato sin qui l’esatto opposto rispetto a Piacenza: solidità, un gioco di buon livello senza acuti eccessivi ma costante, continuo. Proprio quello che serve per aggiudicarsi queste “mini-maratone” playoff. Le chiavi del match, per la Gas Sales, passeranno da tre fattori principali. In primis Yoandy Leal: lo schiacciatore cubano naturalizzato brasiliano, tra i grandi ex di questa sfida e fischiatissimo nei precedenti incroci dal suo ex pubblico, dovrà ripetere la prestazione di gara 2. Ventisette palloni messi a terra, due muri e tanta qualità in attacco per lui. La seconda chiave risponde al nome di Yuri Romanò: mercoledì scorso è stato sostituito in avvio di secondo set, dopo aver “spaccato” con il proprio servizio la frazione iniziale poi vinta dai biancorossi. Il campione del mondo avrà l’occasione di rifarsi, dando il 100% e giocando per come ci ha abituati nei match di cartello. Infine, Antoine Brizard: il capitano dovrà guidare i compagni con lo stesso piglio dell’ormai famosa Final Four, rubando la scena non solo a servizio ma con una gestione del gioco da vero campione olimpico. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti: la palla passa ora alla Gas Sales, che ora più che mai deve decidere cosa fare da grande.