Gas Sales, che reazione! Modena battuta 3-0 in gara 3, il sogno scudetto è vivo

Piacenza chiude il terzo set 25-23 riaprendo la serie quarti di finale.

Una super Gas Sales mette le mani anche sul secondo set, chiudendo 25-22.

Il primo set sorride alla Gas Sales, brava a chiudere 25-21 dopo aver dominato il parziale dall’inizio alla fine.

E’ in corso il primo set di Modena-Gas Sales, terzo incrocio della serie quarti di finale playoff scudetto. I padroni di casa hanno vinto i due round precedenti (entrambi per 3-2) e in caso di nuovo successo volerebbero in semifinale. Piacenza chiamata dunque a non steccare questa impresa, per evitare di “retrocedere” nei playoff per il 5° posto che mettono in palio la partecipazione alla prossima Challenge Cup.

I SESTETTI – Piacenza scende in campo con Brizard al palleggio e Romanò opposto, Lucarelli e Leal schiacciatori, la coppia S

imon-Caneschi al centro e Scanferla libero.

Modena schiera Bruno al palleggio e Lagumdzija opposto, Ngapeth e Rinaldi schiacciatori, Stankovic e Sanguinetti centrali con Rossini libero.

LA PRESENTAZIONE – Da un lato la speranza, dall’altro il precipizio. La Gas Sales Bluenergy Piacenza si trova in bilico su una fune acrobatica. Non ci sono alternative: oggi alle 17 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv), in un PalaPanini che si preannuncia sold-out, la Gas Sales Bluenergy Piacenza dovrà centrare a tutti i costi il successo nel terzo round della serie playoff contro Modena, dopo aver perso al tie-break – tra una marea di rimpianti – i primi due incroci di questi quarti di finale. Il sogno scudetto, con tanto di partecipazione alla prossima Champions League, è appeso a un filo: la squadra di Massimo Botti, ad un passo dalla “retrocessione” nei playoff di Challenge Cup (in programma dal 16 aprile), si vede costretta a vincere nel Tempio del Volley per poi ripetersi anche nelle due sfide successive. Un’impresa difficile ma non impossibile, a patto però di vedere in campo una Gas Sales diversa – più cinica, attenta e concreta – rispetto a quella delle precedenti uscite.