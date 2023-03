Più di 300 atleti da tutta Italia per il duathlon “La Primogenita”. Le limitazioni

Il conto alla rovescia è terminato: oggi è il giorno della settima edizione del duathlon “La Primogenita”, in programma nel pomeriggio. Più di 300 atleti provenienti da tutta Italia sono pronti a sfidarsi in un percorso che si snoderà fra le via del centro città e comprenderà tre frazioni: la prima e la terza di corsa per rispettivamente 5 e 2,5 km, mentre quella centrale composta da ben 19 chilometri in bicicletta.

Epicentro dell’evento la splendida cornice di Palazzo Farnese, nel cui cortile taglieranno il traguardo sia le partecipanti alla gara femminile (al via dalle 12.30) sia quelli maschili (partenza programmata per le ore 14.10). Una sfida intensa e divertente, nella quale verranno assegnati anche i titoli provinciali della disciplina.

Fra i 10 partecipanti piacentini, da sottolineare l’atteso ritorno alle competizioni di Tania Molinari e la forza di Gustavo Lodi, che tenterà di ripetersi dopo la vittoria dello scorso anno. Per il resto, atleti in arrivo anche dalla Sicilia per provare a conquistare quella che ormai sta diventando una classica del circuito nazionale di duathlon.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento del duathlon “La Primogenita” in sicurezza, il Comune di Piacenza ha reso note le limitazioni al traffico nel centro città per le giornate di sabato e di domenica. Dalle 11 di sabato 25 fino alle ore 20 di domenica 26 marzo, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel piazzale di Porta Borghetto e in piazza Casali, a partire però dalle 13 di sabato. Dalle ore 7 di domenica 26, sino al termine del passaggio degli atleti, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore nell’area di parcheggio di via Maculani e negli spazi di sosta sul lato Nord della strada, nonché nelle aree di parcheggio di via XXI Aprile all’altezza di via Nino Bixio e largo Brigata Piacenza.

Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area antistante gli ingressi alla sede Ausl di piazzale Milano (inclusi i posti riservati agli invalidi), in piazza Cittadella, nel tratto di via Cittadella tra via Borghetto e via Bacciocchi, nel tratto di via Gregorio X tra via Cittadella e via Gioia, in via Gioia (da via Gregorio X a via Della Ferma), in via Della Ferma (da via X Giugno a via Gioia), nel tratto di via Cavour tra via Bacciocchi e via Gregorio X, nel tratto di via Bertè tra il mercato rionale di piazza Casali e quest’ultima), in viale Risorgimento (incluso il marciapiede sul lato destro, fino a piazzale Milano) e in via Tramello.

Dalle 8 di domenica 26, sino al termine della manifestazione, vietata la circolazione in piazza Cittadella, via Bacciocchi, piazza Casali, via Bertè e via Cittadella. Dalle 11.30, il divieto varrà in via Gregorio X, nel tratto di via Gioia compreso tra via Gregorio X e via Della Ferma, in via Cavour (da via Bacciocchi a via Gregorio X), in via X Giugno (da viale Sant’Ambrogio a via Della Ferma), in viale Risorgimento, in via Legione Zanardi Landi, via XXI Aprile (da via Legione Zanardi Landi a via Trebbia), nel piazzale di Porta Borghetto, in via Tramello e via Maculani (con la relativa area di parcheggio). Per evitare assembramenti, anche ai pedoni sarà vietato il transito in piazza Cittadella, sui marciapedi di viale Risorgimento e in viale Sant’Ambrogio.

È inoltre revocato il senso unico di circolazione, in concomitanza con gli orari di chiusura, nei tratti non interessati dalla gara di via X Giugno, via Gioia e via Bertè, nonché in via Genocchi e via Cittadella (da via Borghetto a via Gregorio X): qui potranno circolare, in entrambi i sensi di marcia, i soli residenti.