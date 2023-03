Nuoto, la Vittorino esulta con la doppietta di Barbazza. Bonini e Cornelli agli Italiani

Periodo di grandi risultati per le squadre giovanili di nuoto della Vittorino da Feltre. Gli ultimi, in ordine di tempo, arrivano dai Campionati regionali lombardi per Esordienti A, andati in scena a Milano, per la prima parte, lo scorso fine settimana, che hanno incoronato il biancorosso Alessandro Barbazza, vincitore, nella rassegna regionale, di ben due titoli. Il giovane nuotatore piacentino, che già nel corso della stagione si era messo in evidenza per gli ottimi risultati conseguiti ma anche per gli eccellenti riscontri cronometrici fatti segnare in vasca, si è infilato al collo ai regionali la medaglia d’oro conquistata con pieno merito nei 100 dorso, gara letteralmente dominata e conclusa con il tempo finale di 1’04”,54, che gli ha permesso di staccare di due secondi e tre centesimi il secondo classificato e di tre se-condi la medaglia di bronzo. Barbazza si è poi ripetuto sulla doppia distanza vincendo anche il titolo regionale dei 200 dorso: 2’22”,63 il suo crono con l’argento staccato di oltre un secondo e mezzo ed il bronzo a sette secondi.

Da segnalare, sempre ai Regionali lombardi, anche le buone prove di Mahmoud Mohame Hossam Awad, undicesimo nei 1.500 stile libero con il tempo di 19’55”,60 e sedicesimo nei 200 stile libero con un crono di 2’22”,32, e della staffetta femminile della 4×200 stile libero formata da Ginevra Galeazzi, Adele Mosso, Rita Dallavalle e Ilaria Boiardi, ventiseiesima con il tempo finale di 10’55”,11.

Ma le soddisfazioni per il presidente Gianluigi Tedesco arrivano anche dagli eccellenti ri-scontri cronometrici fatti segnare in questa stagione da Giovanni Cornelli e Ludovica Bonini, qualificatisi per i Campionati italiani giovanili in programma a Riccione il prossimo fine settimana. Cornelli (Ragazzi 2009) gareggerà ai tricolori nei 100 e nei 200 dorso, nei 100, nei 200 e nei 400 stile libero, mentre Bonini scenderà in vasca nei 50 rana. “Una tradizione che continua – sottolinea il responsabile tecnico della Vittorino, Gianni Ponzanibbio – visto che da quasi quindici anni, ininterrottamente, riusciamo a qualificare qualche nostro atleta agli Italiani giovanili, portando in dote allo sport piacentino ottimi risultati”.