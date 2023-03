I giovani del Karate Piacenza Farnesiana brillano ancora con otto medaglie

Si è tenuta a Sabbioneta la 16° edizione del Trofeo Csen interregionale “Piccola Atene” con 700 atleti da tutto il nord Italia. Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato con nove atleti e ha conquistato il quarto posto nella classifica generale del combattimento libero. Medaglia d’oro per Angelica Ghilardotti che nella categoria Senior -61 kg ha superato brillantemente le avversarie dimostrando straordinaria potenza nelle tecniche di calcio. Oro anche per Eva Dellavalle nella categoria cadette -50 kg con una prestazione molto gradita dal pubblico per la spettacolarità delle tecniche effettuate.

Argento per Maristella Salvo (categoria cadette -50Kg), Gaia Granelli (categoria esordienti -50Kg), Amedeo Pizzamiglio (categoria cadetti -63kg), Nicole Longeri (categoria cadette -47kg), Lorenzo Centonze (categoria cadetti -68kg) e bronzo per Aurora Longeri nella categoria esordienti -50kg.

La società piacentina, al 17° posto nella classifica Fijlkam 2022 su 1250 società di tutta Italia, sta organizzando la fase regionale dei campionati italiani esordienti che si terrà il 16 aprile 2023 al palazzetto di via Alberici. Il maestro Gianluigi Boselli, il tecnico Giorgio Livelli e l’istruttore Pierpaolo Cagnoni hanno ricevuto la convocazione al raduno della Nazionale Giovanile Fijlkam Cadetti Junior e Under21 (6-8 aprile a Riccione) per nove atleti piacentini.