Le bandiere del rugby piacentino e i successi del volley femminile a Zona Sport

Anche lo sport piacentino può vantare le sue bandiere. Ne abbiamo ben due nel rugby, e rispondono al nome di Lorenzo Maria Bruno e Matteo Bonatti: “Zona Sport”, il programma di Telelibertà condotto dal giornalista Marcello Tassi, li ha avuti come ospiti nella prima parte di trasmissione dedicata alla palla ovale. Capitano dei Lyons Rugby da anni, Bruno giura amore eterno ai colori bianconeri. “Per quanto mi riguarda io sono ormai piacentino d’adozione e non ci penso minimamente ad andarmene” ha dichiarato: piuttosto, la mente è focalizzata sul finale di stagione, “che anche quest’anno ci ha regalato delle belle soddisfazioni con le big, come la vittoria contro Rovigo, però abbiamo qualche rammarico perché secondo me avremmo potuto conquistare un paio di punti in più. Ora siamo pronti per la partita contro il Valorugby e puntiamo a portare a casa il massimo. Obiettivo? Fare meglio della scorsa stagione anche se sarà difficile vista la classifica”.

Cambiano solo i colori, qui si passa al biancorosso, ma anche Bonatti è ormai un punto fermo del Piacenza Rugby. “La mia vita è in biancorosso – ha detto il terza linea – sto già guardando alla prossima stagione e credo che il nostro obiettivo sarà sempre la conquista della Serie A. Purtroppo non siamo riusciti a centrare la promozione quest’anno, dobbiamo dare il giusto merito alle squadre avversarie però anche noi abbiamo reso meno, ci sono comunque dei giovani interessanti che ci permetteranno di costruire qualcosa per il futuro”. A proposito di giovani, le due realtà sono coinvolte nel progetto Omnia Rugby, “che ci ha unito anche con le realtà della Val D’Arda per fare crescere i nostri ragazzi”.

Spazio poi alla pallavolo femminile, che potrebbe regalare a Piacenza una bel trionfo già sabato 1 aprile. Ospiti in studio infatti Sofia Cornelli e Jovana Nedeljkovic del Fumara Volley, che, in caso di vittoria a Modena, sarebbe già aritmeticamente promossa in Serie B1. “Una stagione splendida – secondo la centrale Nedelijkovic – nella quale abbiamo ottenuto 19 vittorie consecutive, un record che non mi aspettavo. Ora va fatto l’ultimo passo, poi ci sarà la Final Four di coppa e anche in quel caso punteremo a vincere”. “Ci stiamo preparando da una settimana – ha aggiunto la schiacciatrice Cornelli – loro sono giovani, ma anche noi siamo un bel mix di ragazze talentuose. Io sono cresciuta a Gossolengo e devo tanto a questa società che mi ha fatto crescere molto come persona e come atleta”.

Chiusura con Eugenio Carli e Patrick Mineo, rispettivamente vicepresidente e allenatore del Volley Academy Piacenza, altra società di prestigio nel mondo della pallavolo femminile. Come ha confermato Carli, “la testimonianza del valore del nostro progetto sono le Final Four che abbiamo raggiunto con le squadre under 16 e 18”, e grazie al lavoro di Mineo. “Hanno giocato anche ragazze più giovani, di 14 anni – ha concluso il coach – in un campionato come la B1 in cui hanno una grande opportunità per mettersi in gioco. Alcune sono anche state convocate in Nazionale e ne vedremo altre molto presto”.