Bakery ad Ancora per continuare a volare. Bees contro Cervia per ripartire

Partirà dalle Marche il trittico probabilmente decisivo per il futuro della Bakery nel campionato di serie B maschile. Domenica alle 18 al PalaRossini di Ancona i biancorossi di Marco Del Re sfideranno i padroni di casa targati Luciana Mosconi in uno dei tre scontri diretti in sequenza che vedranno Piacenza determinata a difendere il quarto posto del girone C. Cecchetti e compagni arrivano con il morale alto dopo il successo casalingo di domenica scorsa contro i Tigers Romagna (78-63), dove tra i protagonisti c’è stato Lorenzo Passoni, 13 punti al PalaFranzanti.

Due punti per ripartire. Oggi (domenica 2 aprile) alle 18 al palasport di Cervia i Fiorenzuola Bees cercheranno il rilancio a domicilio del fanalino di coda Tigers Romagna nella 25° giornata di Serie B maschile (girone C). I gialloblù arrivano dall’overtime casalingo perso contro Senigallia che è costato il quarto ko consecutivo a Fiorenzuola, ora nona in classifica. Già dalla Romagna i Bees vogliono invertire il trend in vista di sei e vere proprie finali per conquistarsi il miglior piazzamento possibile in chiave play off nello spareggio che quasi sicuramente li vedrà protagonisti per conquistare la B d’Eccellenza 2023-2024.