Basket Serie A2, per l’Assigeco si apre a Udine la seconda fase della stagione

Terminata al sesto posto la regular season, per l’Assigeco Piacenza è il momento di iniziare la seconda fase del campionato, fondamentale per il piazzamento nella griglia playoff: la squadra di coach Salieri è inserita nel girone blu insieme a Reale Mutua Torino, Urania Milano, Apu Old Wild West Udine, Ueb Cividale e Fortitudo Bologna.

Proprio queste ultime tre squadre, rispettivamente quarta, quinta e sesta classificata del girone rosso, sono le formazioni che i biancorossoblù saranno chiamati ad affrontare in match di andata e ritorno, a partire dall’ostica trasferta di Udine con la palla a due fissata oggi (domenica 2 aprile) alle 18.00. Nonostante l’Assigeco parta in ultima posizione nella classifica di questo girone, in virtù delle sconfitte maturate negli scontri diretti con Milano e Torino, l’aver staccato il biglietto per la post-season per il secondo anno consecutivo è un ottimo traguardo conseguito dalla società, per di più in una stagione condizionata da diversi infortuni.

