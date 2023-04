Gas Sales, oggi con Modena conta solo vincere per portare la serie a Gara 5

È una delle sfide più importanti della stagione, la vittoria l’unico risultato possibile.

Il PalabancaSport è pronto a sostenere con tutto il proprio entusiasmo la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che oggi pomeriggio scenderà in campo alle 18 per Gara 4 dei Quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega. Non ci sono tanti calcoli da fare: gli avversari conducono la serie per 2-1 e un eventuale successo spalancherebbe loro le porte delle semifinali. Ma la squadra di Massimo Botti, carica a mille dopo aver riaperto i giochi nell’ultimo confronto vinto al PalaPanini, è intenzionata più che mai a prolungare la qualificazione alla decisiva Gara 5 (si giocherebbe sabato 8 aprile alle 18 in terra modenese). I biancorossi dovranno assolutamente approfittare dal momento di appannamento della Valsa Group, battuta nettamente anche in settimana da Roeselare nella finale di andata di Coppa Cev. Un ko, secondo 3-0 casalingo consecutivo dopo quello rimediato una settimana fa contro i piacentini, che ha incrinato parecchie certezze in casa gialloblù, con i ragazzi di Andrea Giani pronti a scendere in campo oggi con il coltello tra i denti per non fallire questo novo match point. Ma al di là dello spirito di riscatto dei modenesi – attesi mercoledì dalla finale di ritorno in Coppa Cev, dove dovranno compiere un’autentica impresa – gli occhi sono tutti puntati sul lato biancorosso del campo.

Nelle prime due sfide, chiuse entrambe al tie-break sul filo di lana, la Gas Sales ha pagato a caro prezzo il fatto di non aver sfruttato al meglio alcune occasioni in contrattacco, oltre ad una scarsa verve in battuta. In Gara 3 il discorso è stato ben diverso, con i biancorossi superlativi a muro (ben 10 quelli messi a segno dalla coppia Simon-Caneschi) e molto più incisivi dai nove metri: una prestazione senza sbavature che i piacentini dovranno cercare di ripetere anche oggi. Ora il destino di questa Gas Sales dipende esclusivamente dalla squadra di Botti. Con Simon in netta ripresa dopo i recenti guai fisici e la coppia di martelli Leal-Lucarelli più calda che mai, Piacenza è chiamata a replicare la super prestazione mandata in campo una settimana fa nel “Tempio del volley” per continuare a cullare il sogno scudetto.

I SESTETTI – Entrambe le formazioni schiereranno la miglior formazione possibile, vale a dire il sestetto-tipo visto nelle precedenti uscite della serie. La Gas Sales manderà in campo Brizard in cabina di regia, Romanò opposto, Simon e Caneschi saranno i centrali, Leal e Lucarelli gli schiacciatori con libero Scanferla. Modena replicherà con Bruno al palleggio e Lagumdzija opposto, Stankovic e Sanguinetti centrali, Ngapeth e Rinaldi schiacciatori con Rossini libero.

Marcello Tassi