Fumara Gossolengo, pagina storica al Pala Doza. Dopo il campionato, la coppa Italia

Dopo il campionato, anche la coppa Italia di serie B2. Il Fumara Everest ha trionfato oggi al Pala Doza di Bologna per una pagina storica dello sport di Gossolengo. La formazione di Mazzola, che da pochi giorni si era assicurata la vittoria in campionato con ben quattro giornate di anticipo, ha concesso il bis piegando al tie break le cremonesi del Ripalta. Una sorta di inedito derby del Po che Scarabelli e compagne hanno vinto dopo mille emozioni e un finale in cui è uscita la personalità e la voglia di vincere delle piacentine.

Partita emozionante quella fra le due compagini. Un grande equilibrio a contraddistinto buona parte del match. Subito bagarre sin dall’inizio della partita, con i due team fermi in parità prima sul 13-13 e poi sul 19-19. Ripalta è stata brava ad approfittare di qualche sbavatura avversaria e l’attacco di Giulia Miglioli ha segnato in proprio favore il 21-25 di fine set. Ripalta che ha provato a scappar via anche all’inizio della seconda frazione di gioco (1-5), ma la Fumara MioVolley ha ripreso a macinare gioco portandosi prima in parità (8-8), per poi trovare il sorpasso sul 16-11. Forte del vantaggio la formazione di coach Enrico Mazzola ha continuato a spingere forte sull’acceleratore chiudendo il set in proprio favore sul 25-20, ristabilendo così la parità sul 1-1.

Terza frazione di gara che ha visto la Fumara portarsi subito a +7 sulle avversarie (9-2). Un ace di India Mandelli (Ripalta), ha fissato il risultato e costretto, anche se in vantaggio, il coach di Fumara MioVolley a chiamare il time Out per interrompere il ritmo di Ripalta. Due attacchi consecutivi, rispettivamente di Ducoli e Cornelli hanno lanciato Fumara verso il 2-1, arrivato poi sul 25-14. Quarto set equilibratissimo; si è passati dal 5-5, al 15-15, al 19-19. Un muro della centrale di Ripalta Francesca Rivoltella propizia un turno vincente della propria squadra. Ripalta infatti con orgoglio è riuscita ad allungare il match al tie break dpo aver fatto proprio il set 22-25. L’inizio del tie break ha visto le due formazioni a contatto fino sul 5-5; consorzio di pallavolo giovanile Mio Volley Fumara che però è riuscito a ottenere un buon margine di vantaggio (10-6). Ripalta ha tentato il recupero ma la squadra di coach Enrico Mazzola, trascinata da capitan Chiara Scarabelli, è riuscita a chiudere i giochi mettendo il punto esclamativo sul 15-9 finale. Anche se non ha potuto schierare una giocatrice importante come l’opposto Alisa Hodzic, fermata da un problema fisico nella semifinale di ieri, per la Fumara Volley il successo odierno si va ad aggiungere ad un altro grande obiettivo centrato nel giro di pochi giorni, ovvero la promozione in Serie B1 ottenuta la settimana scorsa.