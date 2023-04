L’incubo Serie D è a un passo. Al Piace serve l’impresa contro la Pro Sesto

La Serie D è lì a un passo. Inutile negare la realtà, serve un miracolo. E’ un Piacenza con le spalle ormai al muro quello che oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 14.30) ospiterà la Pro Sesto allo stadio “Garilli”. A tre giornate dalla fine i biancorossi si trovano in una situazione disperata, ultimi in classifica a quattro lunghezze dalla Triestina penultima, con lo spettro della retrocessione che si fa sempre più concreto.

Non ci sono alternative, occorre soltanto vincere per tenere viva la fiammella di speranza, ma, come si suol dire in questi casi, piove sul bagnato in casa biancorossa. La squadra è praticamente decimata da squalifiche e assenze. Come se non bastasse, il Piace si troverà di fronte un avversario secondo nel girone A e ancora in lotta per un piazzamento favorevole in vista dei playoff, se non addirittura per la promozione diretta in Serie B.

Le probabili formazioni

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Nava, Masetti, Capoferri; Parisi, Suljic, Giorno, Gonzi, Rizza; Cesarini, Plescia. A disposizione: Fossati, Tintori, Vianni, Palazzolo, Chierico, Munari, Hrom, Zunno. Allenatore: Abbate.

PRO SESTO (3-4-1-2): Del Frate; Suagher, Marsupio, Toninelli; Capelli, Gattoni, , Bianco; D’Amico; Gerbi, Sgarbi. A disposizione: Santarelli, Botti, Ferrero, Maurizii, Marchesi, Della Giovanna, Sala, Wieser, Marsupio, Vaglica, Capogna, Boscolo Chio, Gerbi, Moretti. Allenatore: Andreoletti.

Arbitro: Giaccaglia (Jesi), assistenti Spataru (Siena) e Catani (Fermo), quarto ufficiale Rossini (Torino).