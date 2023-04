Gas Sales, la presidente Curti: “Non parlare di scudetto sarebbe un delitto”

Elisabetta Curti, che domenica non ha potuto prendere posto nel Tempio del volley per motivi di salute, ha seguito dal salotto di casa la vittoria al tie break dei “suoi ragazzi”, una rimonta pazzesca che ha schiuso le porte delle semifinali playoff (per la prima volta nella sua storia) alla Gas Sales Bluenergy.

“Un vero peccato non esserci stata – spiega la presidente – anche se le emozioni sono state lo stesso incredibili. Questa squadra ci sta regalando un sogno”.

Si riferisce allo scudetto?

“Certo, a cos’altro potrei riferirmi? Limitare i sogni sarebbe un delitto, credo sia giusto parlarne e anzi, alimentarli. Siamo rimaste in quattro e l’obiettivo, ora come non mai, è ampiamente alla portata. Proviamoci, pur con la consapevolezza di aver già fatto tanto”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’