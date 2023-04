Gas Sales a Trento per continuare a sognare: stasera Gara 1 della semifinale

Ha tutte le intenzioni di continuare a far sognare i propri tifosi la Gas Sales Bluenergy Piacenza, pronta a scendere in campo questa sera alle 20.30 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) per sfidare – nel primo incrocio delle semifinali scudetto – l’Itas Trentino, avversario di sempre dei biancorossi. La squadra di Massimo Botti, approdata a questo penultimo turno dei playoff per la prima volta nella sua giovane storia, si presenta alla BLM Group Arena di Trento con il morale a mille dopo aver eliminato Modena ai quarti di finale: sotto 2-0 nella serie, Simon e compagni hanno tirato fuori tutta la loro qualità, annichilendo in Gara 3 e Gara 4 i gialloblù con due netti 3-0, salvo poi vincere in rimonta al tie-break (anche in questo caso dopo essere stati sotto 2-0) nel quinto e decisivo confronto di domenica scorsa. L’aver espugnato un PalaPanini da tutto esaurito, con la decisiva spinta di circa 400 Lupi Biancorossi, ha portato in dote una carica pazzesca, che Simon e compagni dovranno mandare in campo anche questa sera, al cospetto di un avversario fortissimo e deciso più che mai a cucirsi sul petto lo scudetto.

Da ex “bestia nera” a preda prediletta: in questa stagione la Gas Sales ha già incrociato la squadra di Angelo Lorenzetti, indimenticato condottiero biancorosso nell’anno dello scudetto, in ben tre occasioni. Due in regular season (in entrambi i casi Piacenza si è imposta per 3-1) e una in Coppa Italia, dove – grazie al 3-0 nella finalissima al PalaEur di Roma – i ragazzi di Botti hanno alzato al cielo il primo trofeo nella storia del club. Inutile dire come ai playoff, specialmente in una semifinale, tutto ciò che è stato nei mesi e nelle settimane precedenti si annulli in un battibaleno: stasera si riparte da zero, con una serie che si preannuncia apertissima e combattuta fino all’ultimo pallone.

Un nuovo e interessante duello che si giocherà al meglio delle cinque partite: Trento, approdata in semifinale dopo aver eliminato Monza in quattro match nel turno precedente, in virtù della miglior classifica al termine della regular season ha acquisito il diritto di giocare in casa la prima, la terza ed eventualmente la quinta sfida di questo ennesimo duello coi biancorossi.