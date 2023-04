Scialpinismo, baseball e nuoto pinnato stasera alle 20.30 a Zona Sport

Sta scaldando i motori in vista dell’inizio del campionato il Piacenza Baseball, che sarà anche protagonista della puntata di questa sera di “Zona Sport”, in onda come ogni venerdì su Telelibertà dalle ore 20.30. Nello studio del conduttore Marcello Tassi saranno ospiti il coach Gianluca Marenghi e il capitano Simone Minoia. La seconda parte del programma sarà invece dedicata al nuoto pinnato con la società piacentina Calypso, rappresentata dall’allenatore Umberto Raimondi e dal capitano Mattia Bazzoni. Nella terza e ultima parte della trasmissione, spazio allo scialpinismo con Flavio Saltarelli reduce dall’Everesting, una delle sfide più ardue per gli appassionati di questa disciplina.

