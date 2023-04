Gas Sales in un PalaBanca soldout per riaprire la semifinale con Trento

Un PalabancaSport da tutto esaurito e pronto ad accogliere oltre 3.500 spettatori, la sete di riscatto dopo un primo incrocio a totale appannaggio degli avversari e il desiderio di pareggiare i conti per continuare ad alimentare il sogno scudetto. Sono le armi con le quali la Gas Sales Bluenergy Piacenza scenderà in campo questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 18.00, diretta su volleyballworld.tv) per il secondo round della semifinale playoff contro l’Itas Trentino, con la squadra di Angelo Lorenzetti uscita vittoriosa per 3-0 dal primo incrocio di giovedì scorso e avanti 1-0 nella serie.

Memori della doppia rimonta con Modena ai quarti di finale costata una buona dose di energie fisiche e mentali, i biancorossi dovranno a tutti i costi evitare di ritrovarsi ancora una volta con le spalle al muro. In caso di una nuova sconfitta, i ragazzi di Massimo Botti – per continuare il loro percorso verso il tricolore – sarebbero poi costretti a vincere altre tre partite, tutti potenziali match point nelle mani della temibile compagine trentina.

Per scongiurare questo scenario, Simon e compagni dovranno mandare in campo tutt’altro spirito rispetto a quello visto alla BLM Group Arena.

I troppi regali concessi agli avversari nel finale di primo set (ma più in generale una tenuta complessiva ben lontana da quella a cui ci ha abituati la Gas Sales negli appuntamenti che contano davvero) hanno giocato un brutto scherzo a questa Piacenza, chiamata oggi a risollevarsi in tutti i fondamentali a cominciare dalla battuta: un solo ace a fronte di ben 18 errori complessivi dai nove metri (questo il magro bottino raccolto in Gara 1) non rendono giustizia alla seconda miglior squadra della regular season per numeri di servizi vincenti, con Romanò (primo nella classifica degli “aceman” di Superlega, ma per il momento ancora in ombra in questi playoff) che dovrà tornare in formato Mondiale. Correlazione muro-difesa solida e puntuale, lucidità nel contrattacco e killer instinct nei finali di set punto a punto faranno il resto. Piacenza sa come fare, il destino – senza nulla togliere alla fortissima Trento – è nelle sue mani.