Piace in casa della Pro Patria con 500 tifosi per la partita della speranza

È la partita della speranza, quella da non sbagliare a tutti i costi per inseguire un traguardo che solo una settimana fa sembrava una meta irraggiungibile. C’è invece ancora vita per il Piacenza Calcio, che oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio) affronterà in trasferta la Pro Patria. Il blitz del sabato di Pasqua contro la Pro Sesto al “Garilli” ha cambiato quasi tutto in casa biancorossa, in questo momento Cesarini e compagni sono distanti una sola lunghezza dalla Triestina, penultima della classe e impegnata nel delicato match con il Sangiuliano. Lo scenario che nessun tifoso (circa 500 quelli pronti a sostenere oggi la squadra) vorrebbe sarebbe la sconfitta del Piacenza e la vittoria della Triestina, in quel caso sipario chiuso e retrocessione in Serie D. Con una vittoria e un risultato positivo da parte del Sangiuliano (senza dimenticare l’Albinoleffe terzultimo con tre punti di vantaggio e impegnato nella sfida casalinga contro il Trento) si riuscirebbe ad agganciare la zona playout. Occorre dunque un’altra vittoria, una prestazione stile “finalissima” per la squadra di Abbate, al cospetto di una Pro Patria che è ormai salva in tredicesima posizione.

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Vaghi, Lombardoni, Molinari; Piran, Ferri, Fietta, Nicco, Ndrecka; Castelli, Stanzani. A disposizione: Mangano, Piu, Brignoli, Vezzoni, Parker, Gavioli, Rossi, Chakir, Pitou, Citterio. All. Vargas.

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Masetti, Zanandrea; Parisi, Suljic, Giorno, Chierico, Rizza; Cesarini, Morra. A disposizione: Tintori, Cosenza, Vianni, Capoferri, Palazzolo, Gonzi, Munari, Hrom, Plescia, Zunno. All. Curioni.

Arbitro: Di Cicco (Lanciano), assistenti Belsanti (Bari) e Porcheddu (Oristano), quarto ufficiale Mbei (Cuneo).