Appello del sindaco Tarasconi: “Sabato tutti allo stadio a tifare per il Piacenza”

Sabato alle 17.30 il Piacenza calcio giocherà contro il Vicenza l’ultima giornata del campionato di Serie C, con i biancorossi ultimi in classifica obbligati a vincere e a sperare in uno stop della Triestina, per superarla e accedere ai play out.

In vista della gara, il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati invitano i piacentini ad andare allo stadio per sostenere il Piace: “Noi ci saremo. E speriamo di vedere gli spalti gremiti, contando sulla presenza di tante famiglie accanto agli abbonati e ai tifosi storici che in questi mesi, anche nei frangenti più difficili e in tante trasferte, a cominciare dai 500 piacentini presenti domenica scorsa a Busto Arsizio, non hanno mai mancato di manifestare alla squadra la propria vicinanza. Mi piacerebbe – rimarca il sindaco – che tutte le persone che si riconoscono nei colori biancorossi li indossassero in occasione della partita con il Vicenza, facendo sentire, attraverso questi simboli, la fiducia e il calore di chi continua a credere in un obiettivo da raggiungere insieme”.

