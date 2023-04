Gas Sales all’ultima spiaggia: vincere gara 3 con Trento o dire addio al sogno scudetto

Per la Gas Sales Bluenergy è di nuovo tempo di tirare fuori dall’armadio la tuta di Superman, riposta in naftalina poco più di una settimana fa e lì dimenticata. Dopo aver perso i primi due round della semifinale scudetto, questa sera alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv) i biancorossi scenderanno ancora una volta in campo alla BLM Group Arena di Trento per il terzo confronto della serie: in caso di un nuovo successo trentino, Piacenza verrebbe eliminata dalla lotta scudetto. Simon e compagni sono dunque obbligati a vincere per portare il discorso a Gara 4 e non chiudere dopo tre partite la loro corsa verso il tricolore.

Sembra di rivivere un déjà-vu: anche nei quarti di finale la squadra di Massimo Botti era partita con il freno a mano tirato, concedendo a Modena i primi due incroci salvo poi lanciarsi in una vera e propria impresa, culminata (dopo le vittorie in Gara 3 e Gara 4) con il trionfo del PalaPanini nell’ultimo atto della serie. Teoricamente, dunque, la Gas Sales possiede le caratteristiche (ma soprattutto i campioni) per ripetersi, anche se l’avversario – in questo caso Trento – è di ben altra caratura rispetto a Modena, più riposato (niente sfide europee a interporsi nella serie) ma soprattutto ben focalizzato sul suo obiettivo: vincere lo scudetto. Angelo Lorenzetti, che a fine stagione saluterà l’Itas, ha tutte le intenzioni di chiudere la sua avventura trentina con un grande risultato. La piega che hanno preso questi playoff rende i dolomitici (i quali hanno ora a disposizione ben tre match point per volare in finale) ancora più motivati nell’arrivare in fondo, una grande occasione che Sbertoli e compagni non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire. Non c’è molto altro da aggiungere: per impedire a Trento di mettere le mani anche su questa Gara 3, servirà una Gas Sales perfetta, con uno spirito e una tenuta diametralmente opposti rispetto ai recenti due incroci.