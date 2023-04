Gas Sales, vietato rallentare. Al Palabanca contro Trento un altro match decisivo

L’entusiasmo per il recente “sacco di Trento” e il ricordo ancora fresco della super rimonta ai quarti di finale contro Modena non devono trarre in inganno: l’Itas Trentino rimane la favorita per il passaggio del turno, mentre la Gas Sales Bluenergy è la squadra che non può permettersi di sbagliare un solo pallone.

Stasera alle 20.30, con diretta su volleyballworld.tv, il PalabancaSport è pronto a riaprire i suoi cancelli per ospitare Gara 4 della semifinale playoff. Esattamente come tre giorni fa sono i dolomitici ad avere a disposizione il match ball per chiudere la serie, con la formazione di Massimo Botti che invece – dopo aver annullato il primo set-point agli avversari – può solo provare ad allungarla alla prossima settimana. Trento è infatti avanti 2-1 e se si aggiudicherà anche solo uno dei prossimi incontri, staccherà automaticamente il pass per la finale scudetto.

Mai come in questi casi è giusto affermare che sono i dettagli a fare la differenza e i biancorossi non possono lasciarsene sfuggire nemmeno uno. Intanto, il 3-0 centrato alla BLM Group Arena ha nuovamente messo in vetrina un’ottima Gas Sales, squadra che – ormai lo sappiamo – solo giocando ai livelli che le competono ha la possibilità di battere chiunque, Trento compreso. Per portare il discorso a Gara 5 e giocarsi il tutto e per tutto martedì 25 aprile (ancora una volta in terra trentina) servirà la miglior versione di Piacenza, quella formazione cinica e caparbia in grado di soffocare gli avversari nei momenti decisivi, ma soprattutto di reggere l’urto quando Michieletto e compagni, e ciò va messo in preventivo, riusciranno a mettere pressione ai piacentini. La chiave di volta dell’incontro, al di là del servizio (tornato in Gara 3 sui livelli abituali), della correlazione muro-difesa (anche in questo caso in grande spolvero dopo le amnesie dei primi due confronti) e dei colpi dei tanti campioni presenti in rosa, sarà proprio questa: la freddezza nelle fasi clou. Mercoledì è accaduto nel primo e nel secondo set, ma i biancorossi sono stati glaciali nel mostrare tutte le loro qualità nei momenti decisivi. Portare la serie in parità sarebbe davvero un’impresa-bis: difficilissima, data la qualità dell’avversario, ma decisamente alla portata purché la Gas Sales si comporti da Gas Sales.