Piace, quella di oggi al Garilli contro il Vicenza è la partita dell’anno

Lo si è detto tante volte nel corso della stagione, oggi è proprio così: sarà la partita dell’anno quella che il Piacenza giocherà questo pomeriggio contro il Vicenza (fischio d’inizio alle ore 17.30 allo stadio “Garilli”). A dire la verità la situazione è quasi compromessa per i biancorossi dopo il rocambolesco pareggio di domenica scorsa in casa della Pro Patria. Siamo infatti arrivati all’ultima giornata del girone A di Serie C e la squadra di Abbate è ultima con 35 punti, l’unico modo per agganciare in extremis la zona playout ed evitare così la retrocessione diretta è vincere e sperare che la Triestina penultima a quota 36 non faccia risultato pieno in casa della Pergolettese. Allo stesso tempo, la distanza con la quintultima non deve essere superiore agli otto punti (in questo momento il Trento a 43). Serve la calcolatrice insomma, ma prima di tutto è indispensabile una prova di orgoglio da parte dei biancorossi per tentare di tenere vivo il sogno-salvezza.

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Masetti, Zanandrea; Parisi, Suljic, Giorno, Chierico, Rizza; Cesarini, Morra.

A disposizione: Tintori, Cosenza, Vianni, Capoferri, Palazzolo, Gonzi, Munari, Plescia, Zunno. All. Abbate.

VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ndiaye, Pasini, Bellich, Sandon; Ronaldo, Cavion; Della Morte, Scarsella, Rolfini; Ferrari.

A disposizione: Brzan, Iacobucci, Cappelletti, Corradi, Zonta, Oviszach, Jimenez, Giacomelli, Greco, Tonin, Stoppa, Begic, Manfredonia. All. Thomassen.

Arbitro: Carrione (Castellammare di Stabia), assistenti Valente (Roma 2) e Cravotta (Città di Castello), quarto ufficiale Virgilio (Agrigento).