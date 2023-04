Seconda giornata di Serie B: Piacenza Baseball impegnato in Sardegna con la Catalana

Dopo il positivo esordio di domenica scorsa concluso con il doppio successo casalingo su Fossano, il Piacenza Baseball affronta una trasferta in terra sarda per affrontare la Catalana Alghero. Per favorire la non facile logistica degli spostamenti con aerei ed autobus, gli incontri si disputeranno sabato alle 16.30 e domenica alle 11 sul diamante di Sassari, in quanto su quello di Alghero sono in corso lavori di ristrutturazione. Lo scorso anno il Piacenza pagò a caro prezzo la distanza della trasferta con due sconfitte maturate in incontri che avrebbero potuto avere esito diverso con un minimo di sforzo in più. L’imperativo per quest’anno è dunque quello di arrivare sull’isola con più determinazione.

La formazione Algherese ha cambiato pochi elementi rispetto allo scorso anno ed è imperniata attorno al veterano Yovany D’Amico, lanciatore con trascorsi nella massima serie nonché nella Nazionale Maggiore Italiana. I sardi al primo turno hanno subito due sconfitte al Kennedy di Milano e la loro fame di riscatto sarà sicuramente un fattore di cui tenere conto. Marenghi dal canto suo dovrà fare i conti con le assenze di Cetti per infortunio, Capra e Gibson impossibilitati alla trasferta per impegni di lavoro e con le precarie condizioni di Molina, infortunato ad un polso le cui condizioni saranno valutate giorno per giorno.

PROGRAMMA GIRONE A

Catalana Alghero–Piacenza; Avigliana–Milano; Ares Milano–Junior Parma; Fossano–Cabs Seveso

CLASSIFICA GIRONE A

Piacenza e Milano 2v 0p; CABS Seveso, Ares MI, Junior PR e Avigliana 1v 1p; Catalana Alghero e Fossano 0v 2p.