Volley, maratona amara per la Rossetti Market Conad: festeggia l’Anderlini

Battaglia sportiva dal sapore amaro per la Rossetti Market Conad, che a Modena cede 16-14 al quinto set al cospetto delle giovani del Moma Anderlini Modena nella terz’ultima giornata di B2 femminile (girone F). Nel quarto tie break nelle ultime cinque partite, la squadra di Federico Bonini non è riuscita a concretizzare alcune occasioni, come due set point nel primo set e un match point nella frazione corta, così le padrone di casa sono riuscite alla fine a conquistare due punti preziosi.

Top scorer gialloblù, l’opposta Noemi Chini con 17 punti, seguita a quota 14 dalle bande Serena Tosi e Sofia Dall’Orso, mentre l’Anderlini è stata trascinata dalle due schiacciatrici Perfetto (30 punti) e Susio (23). Fase break sugli scudi per le due formazioni, con 14 ace a 13 per Modena e 12 muri a 10.

Sabato alle 18,30 (orario in contemporanea su tutti i campi) ad Alseno penultimo atto della stagione e ultimo match casalingo contro le reggiane del Giusto Spirito Rubiera.

MOMA ANDERLINI MODENA-ROSSETTI MARKET CONAD 3-2

(27-25, 21-25, 19-25, 25-15, 16-14)

MOMA ANDERLINI MODENA: Spaziano 3, Mattioli 8, Perfetto 30, Reggiani 5, Susio 23, Magnani 7, Righi (L), Zironi (L), Gaye 1, Ferrari, Ndjae, Kaja, Riccio, Giacomello. All.: Maioli

ROSSETTI MARKET CONAD: Pieroni 5, Tosi 14, Stellati 7, Chini 17, Dall’Orso 14, Stanev 4, Musiari (L), Sesenna 2, Toffanin 4, Marchetti 1. N.e.: Scalera, Maruzzi, Gandolfi (L). All.: Bonini

ARBITRI: Crovetti e De Martini.