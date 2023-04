Rigolli e Gatti a Zona Calcio: “Puntiamo al ripescaggio”. Baldrighi conferma Bernardi

Considerazioni finali e primi pensieri rivolti al futuro dopo la chiusura delle stagioni di Piacenza e Fiorenzuola nell’ultima puntata stagionale di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà dedicata al calcio piacentino condotta da Michele Rancati e Giulia Urbani.

Al centro del dibattito, insieme ai giornalisti di Libertà Paolo Gentilotti, Giorgio Lambri, Corrado Todeschi e Marco Villaggi, le parole del vicepresidente del Piacenza Eugenio Rigolli: “Da dove ripartire dopo la retrocessione? Da questa società, che a metà di un’annata veramente difficile ha dato avvio a questo nuovo progetto. Punteremo molto anche sul settore giovanile, abbiamo già chiesto le deroghe per iscrivere Under 14 e 15 ai campionati professionistici”.

Pensieri condivisi anche dal socio ed ex presidente biancorosso Marco Gatti, collegato telefonicamente: “Purtroppo non siamo riusciti nel miracolo, nonostante dal nostro arrivo la squadra abbia fatto 25 punti nel girone di ritorno, quasi il doppio rispetto ai 13 dell’andata. Settimana prossima avremo una riunione dei soci per capire chi si occuperà della parte tecnica”.

Gatti, dopo aver fatto i migliori auguri al fratello Stefano alle prese con alcuni problemi di salute, ha ribadito che il futuro della società è comunque garantito: “Credo poco nella riammissione, ma ci potrebbero invece essere possibilità di ripescaggio, anche se i tempi delle sentenze del Tar sono lunghi e si concretizzano ad agosto. Dovremo allestire una squadra da Serie D e lasciare eventualmente spazio per 4-5 giocatori da categoria superiore. Ma il primo obiettivo resta riportare nel calcio dei professionisti questa città e tifoseria straordinaria”.

Nella seconda parte, ospite il vicepresidente del Fiorenzuola Daniele Baldrighi: “Dobbiamo festeggiare la salvezza diretta, per la nostra realtà è davvero una grande soddisfazione. Il raggiungimento dei playoff sarebbe stato la ciliegina sulla torta, ma possiamo dirci solo dispiaciuti, non delusi. Le tante assenze hanno inciso e abbiamo faticato con 8 titolari indisponibili. Mister Tabbiani ora valuterà le eventuali offerte, ma senza chiamate importanti potrebbe proseguire ancora con noi. Il Ds Bernardi resterà, ha fatto davvero un grandissimo lavoro nelle ultime due stagioni”.

