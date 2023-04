Tania Molinari torna sul podio dopo due anni di assenza nel triathlon di Asola

Un ritorno in grande stile quello della piacentina Tania Molinari alle gare di triathlon, dopo due anni di assenza dal panorama nazionale. Infatti, la portacolori del Piacenza Triathlon Vittorino si aggiudica subito un secondo posto assoluto nello sprint di Asola sulle distanze di 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici e 5 chilometri di corsa. Dopo un’ottima frazione di nuoto che le consente di uscire con il primo gruppo, in bici mantiene la scia delle prime e nella frazione finale si arrende per soli 30″ alla forte portacolori del Pro Patria Milano, Elisa Marcon. Un inizio stagione di buon auspicio per i prossimi appuntamenti.

