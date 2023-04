Gas Sales, l’ultimo ostacolo per la finalissima. Con Trento è scontro decisivo

La vetta è sempre più vicina, ma per raggiungerla è necessario un ultimo sforzo. Dopo aver riaperto la serie con due splendidi 3-0 consecutivi, per la Gas Sales Bluenergy è giunto il momento di completare l’opera: oggi alle 18 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) la squadra di Massimo Botti scenderà in campo alla BLM Group Arena per il quinto e decisivo confronto della semifinale playoff. Chi vince vola in finale scudetto dove affronterà una tra Civitanova-Milano (anch’esse in campo alle 18 per Gara 5). Chi perde si giocherà la “finalina” per il 3° posto, con in palio la partecipazione alla Champions League la prossima stagione.

Come avvenuto ai quarti contro Modena, i biancorossi sono cresciuti alla distanza, annullando il doppio vantaggio trentino nella serie e mandando in campo un’ottima pallavolo, frutto di organizzazione, gioco di squadra ma anche di grandi colpi individuali. Su tutti, gli ace di Lucarelli nel finale di primo set in Gara 3 e i punti diretti dai nove metri di Romanò nei momenti più caldi del secondo e terzo parziale nella recente Gara 4.

Trento, che nelle due sfide iniziali aveva mostrato solidità in contrattacco, ha smarrito lucidità negli ultimi incroci, ma guai a darlo per sfavorito: i padroni di casa scenderanno infatti in campo con la carica di un’Arena più bollente che mai e mossi dal desiderio di centrare una finale scudetto che all’Itas manca dal 2017. Piacenza, dal canto suo, non raggiunge questo traguardo da 10 anni tondi tondi: era infatti il 2013 quando l’allora Copra Volley (con in campo Zlatanov, Fei e Simon) venne sconfitta in finale in Gara 5 proprio da Trento. Per la nuova società, invece, agguantare la finale scudetto – traguardo mai raggiunto in precedenza – sarebbe un risultato storico. Per farlo dovrà giocare una gara con pochissime sbavature e soprattutto con una forza mentale impressionante. Perché inevitabilmente Trento in qualche momento creerà problemi ai biancorossi, lo ha fatto in tutti e quattro gli incontri, e proprio in quelle fasi i piacentini dovranno reggere l’urto e respingerlo al mittente. Oltre all’aspetto mentale, entrerà ovviamente in gioco anche quello tecnico. E qui la Gas Sales avrà bisogno di confermare le ultime prestazioni di Leal, Lucarelli, Brizard e Scanferla, con Simon e Caneschi che dovranno erigere un muro invalicabile, mentre Romanò sarà chiamato a ripetere – se non superare – i grandi numeri di Gara 4. Senza dimenticare che dalla panchina potrebbero arrivare contributi importanti. A Piacenza manca davvero tanto così: è scoccata l’ora di riscrivere la storia biancorossa.

LA SPINTA DEI LUPI – Nella speranza di ricreare l’atmosfera del PalaPanini ai quarti di finale, i Lupi Biancorossi sono pronti a sostenere in massa la squadra di Massimo Botti. Saranno oltre 200 i supporters piacentini sugli spalti della Blm Group Arena, ai quali si sommeranno anche i tanti appassionati che raggiungeranno autonomamente Trento.