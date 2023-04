Volley, finale 3° posto. Al Palabanca, Gas Sales contro Milano il 30 aprile alle 18

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata domenica 30 aprile alle ore 18.00 (diretta su volleyballworld.tv) al PalabancaSport dove affronterà l’Allianz Milano in Gara 1 della Finale 3° posto. Si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie si assicura il pass per la Cev Champions League della prossima stagione, chi perde giocherà la Cev Volleyball Cup.

Prende il via da stasera (ore 20.00) on line sul portale Vivaticket e da domani, giovedì, presso le agenzie e le filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, e i punti vendita vivaticket.it, la prevendita dei biglietti per assistere a Gara 1 in programma domenica 30 aprile alle ore 18.00 e a Gara 3 in programma sabato 6 maggio alle ore 18.00 della Finale 3° posto.

Le partite non sono comprese nell’abbonamento stagionale. A tutti gli abbonati viene comunque garantito il diritto di prelazione sul posto a prezzo agevolato che sarà possibile esercitare fino a venerdì 28 aprile alle ore 12.00 per Gara 1 e mercoledì 3 maggio compreso per Gara 3.

Per i non abbonati vendita aperta da domani fino al giorno della partita sui posti non prelazionati