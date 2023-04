Clamoroso in Serie C: la Procura apre un’inchiesta su Pergolettese-Triestina

La Procura della Figc avrebbe aperto un fascicolo d’inchiesta sulla gara Pergolettese-Triestina di domenica scorsa, terminata 2-1 in favore dei giuliani e che, di fatto, ha condannato alla retrocessione in serie D del Piacenza. Secondo le indiscrezioni emerse, l’organo di giustizia sportiva avrebbe acceso i riflettori sui 90’ del Voltini dove gli ospiti, dopo essere passati in svantaggio all’82’, tra l’88’ e il 92’, sono riusciti a ribaltare il risultato con due gol che hanno regalato l’aggancio ai playout alla squadra di mister Gentilini, condannando così i biancorossi alla discesa tra i dilettanti.

Tutto è partito da un esposto del dirigente di riferimento della Pergolettese, Cesare Fogliazza: “Ora aspettiamo che l’indagine faccia il suo corso: se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi” ha dichiarato.

Uno scenario che potrebbe aprire a sviluppi clamorosi, ma per i quali sarà necessario ovviamente attendere la conclusione della procedura di accertamento dei fatti.