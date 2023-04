Domenica alle 18 Gas Sales Bluenergy contro Allianz Milano. Statistiche e curiosità

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata domenica 30 aprile 2023 (ore 18.00) al PalabancaSport per affrontare l’Allianz Milano in Gara 1 della Finale 3° / 4° Posto: la vincitrice della serie nella prossima stagione giocherà la Cev Champions League, la perdente giocherà la Cev Volleyball Cup.

Sfida numero dieci quella in arrivo contro la formazione milanese. Sono nove i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Play Off 5° Posto. Non si sono mai affrontate nei Play Off Scudetto.

Il bilancio è a favore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha vinto sei gare mentre Milano se ne è aggiudicata tre: sette volte le due squadre si sono affrontate in regular season con cinque vittorie per i biancorossi e due per i meneghini, due volte nei Play Off 5° Posto con una vittoria per parte. In questa stagione Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto entrambe le gare giocate in Regular Season.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre è proprio quello giocato in questa stagione: ottava giornata di andata quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose a domicilio di Milano per 3-2 (18-25, 25-21, 25-23, 22-25, 13-15) e la partita registrò 212 punti globali. Ed è stata la seconda volta che una partita tra le due squadre è terminata al tie break, la precedente occasione è datata stagione 2020-2021, undicesima giornata di ritorno, vittoria di Piacenza al PalabancaSport.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: terza giornata di ritorno, il primo parziale andò ai meneghini per 31-29. Il parziale più agevole è datato stagione 2020-2021, quarta giornata dei Play Off 5° Posto, al PalabancaSport Milano si impose nel terzo set per 25-14. E nel quarto si impose per 25-15.

Proseguono le prevendite per i biglietti.