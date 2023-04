“Minaccia un avversario con una spranga di ferro”: calciatore squalificato 8 mesi

Un altro grave episodio ha come protagonista un calciatore dilettante, stavolta in Terza categoria.

Il centrocampista del San Polo Mehdi Haj Kacem, espulso al 49′ del secondo tempo della sfida di domenica scorsa contro il Bivio Volante per doppia ammonizione, è stato squalificato fino al 31 dicembre 2023 perché, come riporta il comunicato ufficiale della Figc di Piacenza, “al termine della partita, mentre la società avversaria stava rientrando nello spogliatoio, cercava di colpire un avversario con una spranga di ferro. Veniva fortunatamente fermato dai propri compagni di squadra, che gli impedivano di colpirlo. Nel proprio rapporto ufficiale, l’arbitro indica che era chiara l’intenzione di arrecare male fisico all’avversario”.

Il giudice sportivo rileva come “tale comportamento sia del tutto incompatibile con lo spirito del gioco del calcio: il fatto che il calciatore precedentemente espulso sia andato a recuperare una spranga di ferro dimostra la premeditazione del gesto violento e non rileva, se non in minima parte, il fatto che i propri compagni di squadra abbiano impedito che il calciatore Haj Kacem colpisse l’avversario”.

L’andamento burrascoso della gara è confermato anche dalla multa di 75 euro al San Polo per intemperanze dei tifosi e alla squalifica per tre giornate dall’allenatore Matteo Tiboni, il quale “alla notifica dell’espulsione, si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro e, puntandogli il dito vicino al viso, gli urlava numerose e ripetute ingiurie”.

