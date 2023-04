Coppa Coni, finale thriller. La Virtus Piacenza supera il Vernasca ai rigori

Finale pirotecnica per la Coppa Coni 2023 al “Curtoni” di Borgonovo. Davanti a più di 300 spettatori, dopo 120 minuti di battaglia è la Virtus Piacenza a portare a casa il trofeo e a completare il “doblete” dopo il netto successo nel campionato di Terza categoria.

Mai come nella serata di giovedì è stata però messa in discussione la superiorità della squadra del presidente Pagani, ben contenuta da un super Vernasca guidato da Vincini in panchina.

In una partita in cui è successo di tutto (ben quattro rigori fischiati), la Virtus è stata brava a recuperare il vantaggio biancoverde dei primi minuti con il rigore Demanfredi e pareggiare subito con Arisi.

Verdetto rimandato prima ai supplementari, quando Magnani ha segnato il rigore del 2-1 ma i suoi sono stati ripresi da un altro penalty di Demanfredi, e poi ai rigori. Dagli undici metri, dopo l’errore del Vernasca con Legatti è stato strepitoso Rebecchi con altre due parate e i tre tentativi realizzati dalla squadra di mister Zangrandi hanno portato la Virtus alla Coppa.

