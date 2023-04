Gas Sales, scatta la missione Champions: oggi in campo con Milano per Gara 1

Per la Gas Sales Bluenergy scatta oggi la missione Champions League. Avversario sarà l’Allianz Milano, la grande sorpresa dei playoff scudetto. Dopo la recente eliminazione subita per mano di Trento in Gara 5 della semifinale scudetto, la squadra di Massimo Botti è ora chiamata ad un ultimo grande sforzo: centrare un posto nella massima competizione europea. Oggi alle 18 al PalabancaSport (diretta su volleyballworld.tv) è in programma il primo confronto di questa nuova serie al meglio delle cinque gare, che mette in palio il 3° posto. Chi vince prenderà parte alla Champions League la prossima stagione, chi perde dovrà accontentarsi di giocare la Coppa Cev.

Più che una sensazione, potremmo definirla una certezza: a spuntarla sarà la squadra con più motivazione, con la “fame” e la voglia di arrivare fino in fondo pronte a giocare un ruolo chiave. Sia in casa piacentina sia in casa meneghina la sete di riscatto dovrebbe essere alle stelle: entrambe le squadre, superate in semifinale solo al fotofinish dai rispettivi avversari, non hanno infatti mai preso parte alla Champions League. Il sogno di alzare al cielo la “Coppa dalle grandi orecchie”, ma anche solo prendere parte al torneo europeo più prestigioso a livello di club, dovrebbe bastare in termini di incentivi: non serve aggiungere altro, conta solo andarsi a prendere questo 3° posto che – tramontato il sogno scudetto – ha comunque il sapore di un grande traguardo.

L’AVVERSARIO – Chiuso il campionato all’ottavo posto, Milano pareva destinato nai playoff scudetto al ruolo di “vittima sacrificale”. E invece, contro la Perugia dei “cannibali” (campionissima della regular season e considerata la squadra più forte al mondo), i ragazzi di Roberto Piazza sono riusciti a compiere l’impresa, eliminando in Gara 5 la corazzata umbra e centrando per la prima volta nella loro storia la semifinale. Qui Ishikawa e compagni hanno seriamente rischiato di mettere a segno un’impresa-bis, portandosi avanti 2-1 nella serie su Civitanova salvo poi essere battuti in Gara 5 dai campioni d’Italia in carica. Il sogno sfumato sul più bello non ha però intaccato lo spirito e soprattutto la rinnovata consapevolezza della squadra milanese, che in questi spareggi ha trovato certezze, continuità, grandi numeri (soprattutto a servizio e a muro), ma soprattutto un gioco davvero straordinario. Difesa e contrattacco sono i veri punti di forza, con il talento offensivo di Ishikawa e le grandi qualità in cabina di regia del giovanissimo Paolo Porro – senza dimenticare l’inossidabile tenuta della coppia centrale Loser-Piano e la freschezza dello schiacciatore cubano Mergarejo – hanno lustrato gli occhi al sempre numerosissimo pubblico accorso in massa nelle scorse settimane all’Allianz Cloud. Tradotto: con Milano sarà davvero una grande battaglia tutt’altro che scontata.