Volley Under 18: la Vap cede in finale regionale a Modena, ma vola alle fasi nazionali

Al termine di una meravigliosa giornata di sport alle palestre dell’ex Laboratorio Pontieri di piazza Cittadella, la Volley Academy Piacenza ha ricevuto i meritati applausi dai tifosi che hanno gremito le tribune, ma non ha potuto nulla contro lo strapotere di Moma Anderlini Modena, che si è così aggiudicata la finalissima regionale Under 18 femminile.

La formazione piacentina, durante la mattinata, aveva rifilato in semifinale un netto 3-0 rifilato ad Aredici Bologna.

Una sconfitta agrodolce, quella in finale, perché le giovani pallavoliste si sono comunque aggiudicate il pass per le finali nazionali in calendario a Vibo Valentia dal 23 al 28 maggio.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà