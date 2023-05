Gas Sales, oggi a Milano per centrare un altro tassello verso la Champions

La Gas Sales dovrà a tutti i costi tenere le recenti voci di mercato ben al di fuori del terreno di gioco già da oggi, quando alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv) Simon e compagni scenderanno in campo all’Allianz Cloud per il secondo atto della finale per il 3° posto, che mette in palio un biglietto per la prossima Champions League. Piacenza, in virtù del netto successo per 3-0 centrato domenica scorsa al PalabancaSport, si ritrova momentaneamente avanti nella serie e in caso di nuovo successo si avvicinerebbe ulteriormente all’importante traguardo europeo, con la possibilità di chiudere definitivamente i giochi già sabato prossimo di fronte al pubblico piacentino.

Vietato farsi illusioni: la sfida di stasera sarà del tutto diversa da quella di qualche giorno fa, dove la Gas Sales – eccetto il finale di terzo set, chiuso al fotofinish – si è esibita in un autentico assolo, surclassando i meneghini in tutti i fondamentali. La squadra di Roberto Piazza, lontanissima parente di quella capace di eliminare Perugia ai quarti e battuta in semifinale da Civitanova al termine di Gara 5, scenderà in campo con tutt’altro spirito, anche perché di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud questa Milano ha centrato ben tre vittorie su quattro sfide giocate ai playoff. Un ruolino di marcia che rende Ishikawa e compagni avversari temibilissimi da affrontare in trasferta.