Il Napoli vince lo scudetto, tifosi in delirio anche a Piacenza

Tifosi del Napoli in delirio anche a Piacenza per lo scudetto che grazie al pareggio di Udine i ragazzi di mister Luciano Spalletti hanno conquistato aritmeticamente. Erano tantissimi, pare quasi 500, i napoletani che erano dati appuntamento nel piazzale di un locale alla periferia della città, proprio di fronte alla caserma dei vigili del fuoco, per seguire la partita. Una gara iniziata male con il gol dell’Udinese, una sofferenza durata fino al 52’ minuto, quando Osimhen ha scacciato tutti gli incubi segnando l’1-1, per il boato di tutti i presenti. Fumogeni, bandiere e cori che sono andati avanti fino al triplice fischio, quando è scattata l’esultanza attesa per 33 anni. Per la terza volta il Napoli è campione d’Italia, la prima senza Diego Armando Maradona.

