I campioni dell’atletica piacentina stasera su Telelibertà a Zona Sport

I campioni di atletica piacentini saranno i protagonisti della puntata di Zona Sport di questa sera. Il programma condotto da Marcello Tassi, in onda come ogni venerdì su Telelibertà alle ore 20.30, ospiterà il triplista Andrea Dallavalle, insieme al suo allenatore Ennio Buttò e la velocista Eleonora Nervetti che ci racconteranno i prossimi impegni e obiettivi. Spazio poi all’Atletica 5 Cerchi con la responsabile Tiziana Bignami e gli atleti Daniele Cighetti e Francesco Terzoni. Infine, una virata decisa sulla Pallanuoto Piacenza, con il presidente Roberto Gatti e il capitano Francesco Merlo per un focus sulla nuova stagione.

