Il campione Andrea Dallavalle a Zona Sport: “Penso già alle Olimpiadi”

Con la testa è già a Parigi, tutti gli auguriamo di riuscire ad arrivarci di persona. La qualificazione alle prossime Olimpiadi è il primo obiettivo di Andrea Dallavalle, il campione di salto triplo piacentino sta programmando il 2023 proprio per arrivare al massimo appuntamento sportivo. Lo ha detto ieri sera durante l’ultima puntata di Zona Sport andata in onda su Telelibertà, per lui questo 2023 “sarà un anno di passaggio in vista del prossimo 2024 quando ci saranno le Olimpiadi, anche se prima avrò i Mondiali di agosto. Ottenere il piazzamento alle Olimpiadi sarebbe però il coronamento di una carriera. Gli antagonisti? Ce ne sono tanti, ma io non mi sono mai posto dei limiti e mi concentro solo sul lavoro che mi permette di migliorare”.

Fiducioso il suo allenatore Ennio Buttò: “Ci vuole pazienza, oltre a un anno di scarico, per ora non ci sono preoccupazioni e dobbiamo solo limare qualche difetto tecnico nella fase di balzo. Non mi sarei aspettato questi risultati quando ho cominciato ad allenarlo, li ha raggiunti grazie alla testa”.

Ospite nello studio di Marcello Tassi anche Eleonora Nervetti, la velocista dell’Atletica Piacenza che punta a una stagione da protagonista: “Quest’anno ho fatto ottimi risultati nell’indoor e ora mi alleno per italiani ed europei Under 23, dove vorrei andare anche con i colori della Nazionale”. Ancora atletica sugli scudi nella seconda parte del programma con la società Cinque Cerchi della responsabile Tiziana Bignami, soddisfatta “per i risultati ottenuti da under 16 e 14, su tutti il triplista Nicola Panni e i fratelli Fontana, nel femminile Agata Gremi”.

Non solo, c’è anche lo specialista nel lancio del giavellotto Daniele Cighetti, che ha ottenuto la misura “per i prossimi campionati italiani Juniores e mi auguro di continuare su questa strada”, e il triplista Francesco Terzoni, felice “per una stagione iniziata bene nonostante un infortunio al ginocchio, sono a soli 20 centimetri dalla misura per gli italiani”. Spazio anche alla Piacenza Pallanuoto, prima in Serie B: il capitano Nicola Merlo è già carico in vista dei playoff, “da piacentino, arrivare a questo traguardo con la società della mia città è una grandissima soddisfazione e per questo devo ringraziare il presidente Roberto Gatti”. Proprio Gatti ha però evidenziato un problema che la società ha da anni: “Ci manca una piscina, noi dobbiamo allenarci a Lodi, con il nuovo assessore Dadati si sta però muovendo qualcosa e speriamo di risolvere il tutto”.