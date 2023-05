Gas Sales, ancora un ultimo sforzo: oggi con Milano per volare in Champions

L’obiettivo è lì, a portata di mano. Così vicino da poterlo quasi toccare con la punta delle dita. Manca però ancora uno sforzo, un ultimo colpo di reni per completare la missione, quella che conduce direttamente all’Olimpo, alla tanto sospirata Champions League.

Oggi alle 18 la Gas Sales Bluenergy scenderà in campo al PalabancaSport (diretta su volleyballworld.tv) per l’ennesimo duello con l’Allianz Milano, terzo confronto della serie che mette in palio – in vista della prossima stagione – la partecipazione alla più importante competizione europea. Centrare la qualificazione sarebbe, per il club di Elisabetta Curti, un traguardo storico, mentre per Piacenza un ritorno in grande stile e dalla porta principale nell’Europa dei grandi.

I biancorossi, vittoriosi nei precedenti confronti con due netti 3-0, si ritrovano tra le mani il primo di tre potenziali match point per far scorrere definitivamente i titoli di coda su questa serie per il 3° posto: un’occasione da non fallire per andare in vacanza con qualche giorno d’anticipo.

IL MOMENTO – Con l’addio di coach Massimo Botti a fine stagione ormai acclarato (così come l’arrivo sulla panchina di Piacenza di Andrea Anastasi), la Gas Sales è chiamata a non perdere la bussola, conducendo in porto la nave biancorossa per poi issare definitivamente le vele. Bravi, per il momento, a non farsi distrarre dalle bollenti voci di mercato, Simon e compagni sono oggi chiamati a ripetere la prestazione spietata di Gara 2, dove l’Allianz – più combattiva e decisa rispetto a qualche giorno prima – pur mettendo in forte difficoltà i piacentini nel primo e nel terzo set facendo valere la propria qualità a muro, nulla hanno potuto di fronte ai numeri straripanti dell’attacco biancorosso, di una battuta tornata a viaggiare sui livelli abituali e di una correlazione muro-difesa che – ancora una volta – ha fatto la differenza. Armi che Piacenza, la quale potrà contare sull’apporto di un palazzetto “infuocato”, dovrà imbracciare anche in questa Gara 3. Milano, specialista delle rimonte impossibili, si presenterà in campo con il coltello tra i denti e pronta a tutto pur di mantenere vivo il sogno Champions. Ora più che mai sembra essere arrivato il momento di dimostrare che la maturazione è stata davvero raggiunta e che la Gas Sales, anche in ottica prossima stagione, è diventata grande per davvero.